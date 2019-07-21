Uzunköprü'de trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Keşan yolu üzeri 2. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametinde seyir halinde olan 22 DN 852 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Uzunköprü eski Meslek Yüksek Okulunun duvarına çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçta bulunan 2 kadın 2 erkek ve 2 bebek olmak üzere toplam 6 kişi'den 3'ü hayatını kaybetti. Araçtan çıkarılan yaralılardan birinin durumu ağır olduğu, diğer 2 kişinin ise tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Kaza sonrasında Keşan-Uzunköprü kara yolu kontrollü olarak geçişe açıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.