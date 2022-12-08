Uzunköprü'de uyuşturucu operasyonu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ve 3 şüpheli yakalandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Norkotik Büro Amirliği ve Edirne Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen ortak çalışmalarda; T.B ve E.K isimli şahısların ikametlerinde, işyerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 12 paket halinde daralı ağırlığı 107 gram esrar maddesi, 2.8 gram Hint keneviri tohumu, 17 adet satışa hazır fişeklenmiş ağırlığı 17 gram marihuana maddesi, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek, 1 adet sigara sarma makinesi ve çok miktarda makaron, 97 adet kilitli poşet , suçtan elde edildiği değerlendirilen 1180 TL para ele geçirildi. Konuyla ilgili T.B. TCK (188) Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti suçundan yakalanmış, T.B.'nin adresteki eşi olan A.B. uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu beyan etmesi üzerine her iki şahısta gözaltına alındı. İkametinde bulunan silah ile ilgili ayrıca 6136 SKM suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Operasyonda E.K isimli şahıs da yakalanarak hakkında TCK 191 Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçundan ve 5607 SKM suçundan işlem başlatıldığı ve soruşturmaların devam ettiği bildirildi.