Uzunköprü'de yoğun sis

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.
Uzunköprü ilçesinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis trafiğe çıkan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin 50 metreye düşmesiyle Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavşaklarda sürücüleri sis farlarını yakmaları konusunda uyardı. Edirne Meteoroloji Müdürlüğü, sisin hava sıcaklığının artmasıyla birlikte öğlene doğru etkisini kaybedeceğini açıkladı.