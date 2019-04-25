Uzunköprü'yü boyayarak tanıyacaklar

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası'nca (UTSO) “Uzunköprü'yü Boyuyorum” isimli tarihi eserlerin yer aldığı boyama kitabı hazırlandı.

Çocuklara ilçeyi tanıtmak, sevdirmek ve kültürel mirasları sahiplenme bilincini oluşturmak amacıyla, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası'nca (UTSO) “Uzunköprü'yü Boyuyorum” isimli tarihi eserlerin yer aldığı boyama kitabı hazırlandı.

Uzunköprü 80. Yıl Anaokulunda gerçekleşen etkinlikte konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Eralp Akman, "2023 Bakanlığımızın vizyon projemiz kapsamında mutlu çocuklar güçlü Türkiye çalışmaları arasında sivil toplum kuruluşlarımızla dünden bugüne devam eden çalışmalarımız var. Bugün bunun bir meyvesini birlikte tatmak için burada bir araya geldik. Bu anlamlı günde bizlere kıymetli zamanını ve her şeyden önce bu zor günlerde emeğini ve maddi olarak desteğini esirgemeyen Ticaret Odası Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ercan İhtiyar, "Ticaret ve Sanayi Odası olarak kendimize ait bir görev alanımız var. Bunları elimizden geldiğince yapmaya çaba sarf ediyoruz. Sadece kendi değerlerimiz değil bizim bir de sosyal alandaki etkinliklere destek verme ve sahiplenme mecburiyetimiz var. Dolayısıyla sosyal sorumluluk projesi kapsamında daha önce özellikle köylerde yaşayan sinemayla hiç tanışmamış çocuklarımız için sinema etkinliği hazırlamıştık. Bu sefer de çocuklarımızın yaşadığı ilçeyi anaokul ve ilkokul düzeyinde tanımaya başlamalıdır. Önemli zenginliğe sahip olan ilçemizin bu değerlerinin çocuklara ve gençlere iletilmesi çok önemlidir. Bu noktada okul öncesi veya ilköğretim çağındaki çocuklarımız, Uzunköprü'ye özel, tarihi ve kültürel değerlerimizi boyayarak öğrenebileceklerdir" dedi.