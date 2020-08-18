İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vaka sayısı artınca polis maske denetimi yaptı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde korona virüs vaka sayıları artınca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri maske denetimi yaptı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde korona virüs vaka sayıları artınca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri maske denetimi yaptı.


Yurt genelinde olduğu gibi Uzunköprü'de de korona virüs vakalarının artması nedeni ile polis ekipleri uygulamalarını sıklaştırdı. Uzunköprü'de 'maske' ve 'sosyal mesafe' uygulaması yapan ekipler polis araçlarından anons yaparak vatandaşları uyardı.


İlçe genelinde halkın yoğun olduğu yerlerde denetim yapılarak, maske takma zorunlu olmasına rağmen takmayanlar, çene altına maske taşıyanlarla, park ve bahçelerde sosyal mesafeye dikkat etmeyen vatandaşlar uyarıldı. Yapılan denetimlerde halkın büyük çoğunluğunun kurallara dikkat ettiği gözlemlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.