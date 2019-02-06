Vali Canalp: "2019 yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi"

Vali Canalp, İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Alpaslan Doğan, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlarla birlikte kampanyayı uygulamalı olarak başlattı. Öğrencilerle birlikte yaya geçidinde karşıdan karşıya geçen Canalp, araç sürücülerini bilgilendirerek hazırlanan broşürlerinden dağıttı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Malumlarınız araçlar çelik ve sert plastikten yapılıyor ama biz insanlar kemik ve etten yaratılmışız. Dolayısıyla kemiğin ve etin çeliğe göre önceliği olması gerekiyor. Yapılmış olan yasal düzenleme de buna yöneliktir. Çelik ve etin bir şekilde karşı karşıya geldiği zaman cana öncelik tanınıyor. Yapılan bu düzenleme ile 2019 yılı içerisinden 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' sloganı ile yaya öncelikli trafik yılı olarak ilan edildi. Bu çerçeve içerisinde emniyet ve jandarma teşkilatımız çeşitli bilinçlendirme faaliyetleri yürütecek. Aynı zamanda Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber çalışmak suretiyle çocuklarımızın da bundan sonra sahip oldukları haklar konusunda daha iyi bilinçlenmelerini sağlayacağız. Araç sürücülerinin de hepimizin de yayalara öncelik vermemiz gerektiğini hayatta da trafikte de onların öncelikli olduğu bilinciyle çaba göstereceğiz" dedi.

İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da "Bu zaten bir kuraldı, aynı zamanda uygulanması içinde yasal düzenlemeler yapıldı. Yaya geçidi olan yerlerde sürücülerin durup yayalara yol vermeleri gerekiyor vermeyenlere idari ceza işlemi uygulamak zorunda kalacağız" dedi.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Alpaslan Doğan ise vatandaşları bilinçlendirmek için gerekli çalışmaları yürüteceklerini belirtti.

İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar da "Bu uygulama ile can güvenliği ve farkındalık en üst seviyeye çıkacak, tüm sürücülerimizin kurallara uymaları bekliyoruz" dedi.

Öğrencilerle birlikte yaya geçinden karşıdan karşıya geçen Edirne Valisi Canalp daha sonra sürücülerle konuşarak bilgilendirme broşürü verdi.