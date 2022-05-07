Vali Canalp, ‘cep telefonu çağımızın hastalığı' diyerek yayalara uyarıda bulundu

Vali Canalp, İl Jandarma Komutanı Albay Abdülkadir Seri ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar ile birlikte ‘Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' mottosunun tanıtım etkinliğinde vatandaşlara bilgilendirme gerçekleştirdi.

“Yayanın karşıdan karşıya geçerken cep telefonu kullanmaması gerekiyor”

Cep telefonu kullanımını çağın hastalığı olarak nitelendiren Vali Canalp, “Çağımızın hastalığı olan cep telefonu kullanımı yaya geçidi ve trafikte farklı konulara sebebiyet vermeye başladı. Telefon kullanırken karşıya geçmek ya da telefonla konuşarak araç sürmek beraberinde kazaları meydana getirebiliyor. Yayanın karşıdan karşıya geçerken cep telefonu kullanmaması, sürücünün de araç kullanırken telefonla ilgilenmemesi gerekiyor” dedi.

“Maalesef kaza ile sonuçlanıyor”

Vali Canalp, “Cep telefonuna odaklanınca karşıdan karşıya geçen yayayı görmeyebilirsiniz. Bu noktada sürücü trafiğe odaklanacak yayayı görecek, yaya da kendisi de karşıdan karşıya geçmeye odaklanacak. Bunlardan bir zincir kırıldığı zaman trafik güvenliği de her seferinde riske girmiş oluyor. Ortaya çıkan risklerden bazıları da maalesef kaza ile sonuçlanıyor” açıklamasında bulundu.