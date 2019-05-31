Vali Canalp, Enez'de şehit ve gazi aileleri ile iftar yaptı

Vali Canalp, Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer tarafından karşılandıktan sonra 31 Mert yerel seçimlerinde belediye başkanlığına seçilen Özkan Gönenç'e iade-i ziyarette bulunarak, görevinde başarılar diledi. Vali Canalp, ziyaretlerin ardından Enez Kaymakamlığı tarafından şehit yakınları ve gaziler onuruna düzenlenen iftara katıldı. İftar yemeğine Vali Ekrem Canalp, eşi Dr. Ayten Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, İl Genel Meclis üyeleri, Belediye Meclis üyeleri, STK temsilcileri, kurum amirleri, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.