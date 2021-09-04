Vali Canalp, Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev ile görüştü

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak için Kuzey Makedonya'da bulunan Edirne Valisi Ekrem Canalp, Başbakan Zoran Zaev'i ziyaret ederek bir süre görüştü.

Usturumca'daki Başbakanlık çalışma ofisinde gerçekleşen görüşmeye Vali Canalp ile birlikte Konçe Belediye Başkanı Blagoy İliev ve Büyükkarıştıran Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca da iştirak etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede; çifte vatandaşlığın sağlayacağı karşılıklı faydalar, Edirne ve Türkiye'ye ile Makedonya'ya karşılıklı olarak gelen vatandaşların sayısının artışının ülkelere ekonomik faydaları, iki ülke arasında tarihi çok eskilere dayanan köklü kültürel bağlar, insani ve kültürel ilişkilerin gösterdiği gelişme ile belediyeler ve iller arası kardeş kent ilişkilerinin arttırılmasının önemi konuları görüşüldü.