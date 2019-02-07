Vali Canalp'den köy ziyaretleri

Vali Canalp, sabahın erken saatlerinde başladığı ve gün boyu sürdürdüğü köy ziyaretlerine İpsala ilçesinde devam etti. Pazardere köyüne misafir olan Vali Canalp, köy sakinleriyle tek tek görüşerek, sorun ve isteklerini dinledi.

Pazardere köyünde mera gübreleme desteği, 3 bin metrekare kilitli parke taşı temini, mezarlık çevre düzenlemesi ve çocuklar için oyun grubu gibi taleplerin derhal yerine getirileceği belirtildi. Hacı köyde ise çok amaçlı yazlık tesis desteği, sağlık evi talebi, çocuk oyun grubu ve açık alan kondisyon aletleri temini ile 4 bin metrekare kilitli parke taşı temini çalışmalarına en kısa süre de başlanacağı kaydedildi.