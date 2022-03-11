İhlas Haber Ajansı

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Vali Canalp'in testi pozitif çıktı

Edirne Valisi Ekrem Canalp’in yaptırdığı korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in yaptırdığı korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.


Edirne Valisi Ekrem Canalp, yaptırdığı korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.


Edirne Valiliği tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, “Valimiz Ekrem Canalp'in yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Sağlık durumu iyi olan ve izolasyon sürecini konakta geçirecek olan Valimiz Ekrem Canalp, çalışmalarını buradan sürdürecektir” denildi.

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