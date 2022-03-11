Vali Canalp'in testi pozitif çıktı

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in yaptırdığı korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, yaptırdığı korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Edirne Valiliği tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, “Valimiz Ekrem Canalp'in yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Sağlık durumu iyi olan ve izolasyon sürecini konakta geçirecek olan Valimiz Ekrem Canalp, çalışmalarını buradan sürdürecektir” denildi.