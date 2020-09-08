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Vali Ekrem Canalp'ten, Rektör Tabakoğlu'na ziyaret

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Erhan Tabakoğlu'na “hayırlı olsun” ziyaretinde bulunarak yeni dönemde başarılar diledi.


Vali Ekrem Canalp ve Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, iki kurum arasındaki iş birliği ve koordinasyonun önümüzdeki dönemde güçlenerek devam edeceğini, ortak projelerle Edirne'ye, bölgeye ve Balkanlara her anlamda daha da fazla katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.


Ziyaretin ardından Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Valisi Ekrem Canalp'e, Edirne Vilayeti'nin Balkan Savaşları öncesine tarihlenen bir haritasını hediye etti.

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