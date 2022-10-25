Vali Kırbıyık, Balaban Paşa Mescidi inşasını inceledi

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Osmanlı İmparatoru Fatih Sultan Mehmed Han'ın hocası olan İslam alimi Muhammed Bin Kutbüddîn İznîkî hazretlerinin kabrinin de bulunduğu alanda yapım çalışmaları devam eden Balaban Paşa Mescidi'nde incelemelerde bulundu.

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, inşası süren Balaban Paşa Mescidi'nde kurban kesiminin ardından incelemelerde bulunarak firma yetkililerinden bilgi aldı.

Fatih Sultan Mehmed Han'ın hocası büyük İslam âlimi Muhammed Bin Kutbüddîn İznîkî (rahmetullah aleyh) hazretlerinin de kabrinin olduğu mekânda eski temeline ulaşılan Balaban Paşa Mescidi'nde çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Mescidin, aslına uygun şekilde yeniden gün yüzüne çıkarılması ise Edirneli vatandaşları sevindirdi. Tunca Nehri'ne de çok yakın olan Balaban Paşa Mescidi yapıldıktan sonra nehirle birleşerek güzel bir görünüme kavuşacak.

Proje hakkında bilgi veren Goat Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, Balaban Paşa Mescidi'ni 2 ay içinde bitirmeyi hedeflediklerini belirtti.