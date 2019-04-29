Vali konağı çocuklarla şenlendi

Ayten Canalp, Cumhurbaşkanlığı himayesindeki “Bir Dünya Kur” çatı programı kapsamında “Biriz, bütünüz, güçlüyüz” sloganı ile Çocuk Sitesi, Sevgi Evleri ve Okul Destek Programında yer alan çocuklarla Vali Konağı bahçesinde düzenlenen kahvaltıda buluştu.

Ayten Canalp, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde, ETSO Kadın Girişimciler üyeleri, Melahat Hulusi Datenin Çocuk Evleri, Sevgi Evlerinde yaşayan çocuklar, okul destek programında yer alan 180 çocuk vali konağı bahçesinde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Çocuklar, etkinlikte gönüllerince eğlendi.

Etkinlik Ayten Canalp himayelerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde; Edirne Kadın Girişimciler kurulu işbirliğinde gerçekleştirildi. Edirne Kırsalın Doğal Pazarı ve Kadın Girişimciler Projesinde yer alan kadınlar tarafından çocuklara el emeği yöresel kahvaltı ikramı yapıldı. Çocuklar için hazırlanan çeşitli hediyeler de takdim edildi.

Devlet koruması altında bulunan çocuklara vali konağında verilen kahvaltı, oyunlar ve çeşitli etkinlikle sürdü. Vali konağındaki kahvaltı etkinliğinin gerçekleşmesine katkı sağlayan ETSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan ve Kırsalın Doğal Köy Pazarı üyelerine katkılarından dolayı Vali Canalp ve eşi teşekkür ederek, hediyelerini takdim etti.