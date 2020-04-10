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Vali Yardımcısı Güler'de köy köy gezip maske dağıtıyor

Edirne Valiliğince korona virüs tedbirleri kapsamında merkeze ve ilçelere bağlı köylerdeki tüm vatandaşlara maske dağıtımı yapılıyor.

Edirne'de köylerde muhtar, aza ve imamlar tarafından sürdürülen dağıtıma gece gündüz devam edilirken, Vali Yardımcı Yusuf Güler'de dağıtımlara katılıyor.



Dağıtıma ilişkin açıklama yapan Vali Yardımcısı Yusuf Güler, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine il merkezinde olduğu gibi köylerde de maske dağıtımına başladık. Tabi bunu yaparken şuna dikkat ediyoruz, köy muhtarlarımız, azalarımız, imamlarımız ve okul müdürleri destek oluyor. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Yaptığımız maske dağıtımları devam edecek. Bizler Edirne Valiliğimizin koordinesinde, halk eğitim müdürlüğü ve meslek liselerinde de maske üretimi yapıyoruz. Halkımızın sağlığı için korona virüs tehlikesinin bertaraf edilmesi için her türlü tedbiri alıyoruz." ifadelerine yer verdi.

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