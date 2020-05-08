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Vatandaşlar hayalindeki Edirne'yi anlattı

Edirne Valiliği himayesinde kurulan Proje Geliştirme ve Uygulama Merkezi (PROMER), “Hayalimdeki Edirne” isimli proje kapsamında 7’den 70’e her yaş grubuna nasıl bir Edirne hayal ettiklerini sordu.

Edirne Valiliği himayesinde kurulan Proje Geliştirme ve Uygulama Merkezi (PROMER), “Hayalimdeki Edirne” isimli proje kapsamında 7'den 70'e her yaş grubuna nasıl bir Edirne hayal ettiklerini sordu.


'Bir cümle ile hayalinizdeki Edirne nasıl olmalı' sorusu sorularak, cevaplardan oluşan bir kısa video hazırlandı. Halkın yaşadıkları şehrin bugününe ve geleceğine dair düşünce ve fikirlerini öğrenmeye yönelik olarak, şehrin farklı noktalarında sokak röportajları ile çekimler yapıldı. Yapılan röportajlarda vatandaşlar genel olarak daha yeşil, yaşanabilir, engelsiz, kültür ve turizm kenti hayal ettiklerini belirttiler.


Yapılan çekimlerin derlemesi ile oluşturulan ‘Hayalimdeki Edirne' videosu, Edirne için yapılabilecek düzenlemelere ilişkin vatandaşların düşüncelerinin kısa bir bölümünü oluşturuyor.

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