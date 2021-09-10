Vatandaşlar önce aşı oldu, sonra alışveriş yaptı

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü mobil ekipleri, Covid-19 salgınıyla mücadelede etkin rolü olan aşı çalışmaları kapsamında yerli ve yabancı birçok vatandaşın uğrak noktalarından olan Ulus Pazarı'nda aşı standı kurdu.

Edirne'de Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri devam ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekipleri, Ulus Pazarı'nın girişinde Covid-19 aşısı yaptırmak isteyen vatandaş ve esnaflar için stant kurdu.

Pazarın girişine kurulan standa hem vatandaşlar hem de esnaflar yoğun ilgi gösterdi. Hastaneye gitme fırsatı bulamayan vatandaşlar ve esnaflar standa gelerek aşı oldu.

Pazarda anonsla aşıya davet

Pazara gelen vatandaşlara aşı olmak isteyip istemediklerini soran sağlık ekipleri, isteyenlere aşı yaptı. Vatandaşlar, aşılarını yaptırdıktan sonra alışverişlerini tamamladı. Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi yönetimi tarafından anons yapılarak, vatandaşlar ve esnaflar aşı standına davet edildi.

“1 aşımı hastanede 1 aşımı pazarda oldum”

Yapılan çalışmalardan dolayı devlet yetkililerine teşekkür eden pazar esnaflarından İrfan Doğan, “Esnafımız ve halktan bazıları hastaneye gidemiyor. Burada 2-3 hafta önce gelip yaptılar çok memnun olduk. Hatta ben de bir aşımı hastanede 1 aşımı burada oldum. Memnunuz. Herkese aşı olmayı tavsiye ediyoruz. Herkes olsun ki bu hastalık bitsin. Yoksa nasıl bitecek. İyi buluyoruz” dedi.

Uygulamadan çok memnun olduklarını söyleyen pazar esnaflarından Murat Kılıç, “Ayağımıza kadar geldiler. Biz de aşımızı olduk. Müşterilerimizin de herkesin aşı olmasını istiyoruz. Çok güzel bir şey. Herkes aşı olsun. Salgın çıktığında herkes aşı bulunsun aşı olalım diyordu. Şimdi aşı bulundu herkes de aşısını olsun istiyoruz” dedi.

“Fırsat bulmuşken olayım dedim”

Uygulamanın güzel olduğunu söyleyen Vatandaşlardan Birol Sümer, “Hastaneye gitsem sıra bekleyeceğim. Burada beklemeden çabucak oldu işte. İşlerin yoğunluğundan çıkamadım. İş yerim pazarın karşısında fırsatını bulmuşken olayım dedim” ifadelerine yer verdi.

“Herkese aşı olmayı öneriyorum”

Hastaneye gidemediğini söyleyen Cengiz Ceylan, “Burada olması benim için daha iyi oldu. Gazeteleri dağıttıktan sonra burada aşı yapıldığını gördüm geldim. Herkese aşı olmayı öneriyorum. Kardeşim de Çanakkale'de korona virüsten hastanede yatıyor” dedi.

“Okul çevresinde falan da yapılmalı”

Alışveriş yapmak için pazara gelen vatandaşlardan Kübra Yıldız, “Pazara alışveriş yapmaya gelmiştim. Böyle bir uygulama olması gerçekten çok güzel. Vatandaşlarımız buraya gelip aşılarını yaptırabilirler. Hem alışverişlerini yaptırıp hem alışverişlerini yaptırabilirler. Herkese tavsiye ederim. Uygulama çok mantıklı. Hem kalabalık oluyor hem Covid-19'dan korunmuş oluyoruz. Bence okul çevresinde falan da yapılmalı. Pazaryeri, çarşı her yerde. Kızılay nasıl kan bağışı yapıyor. Buralarda da yapılması mantıklı” şeklinde konuştu.