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Vatandaşların toplu bulunabileceği yerler kapatıldı

Edirne’de korona virüs tedbirleri kapsamında 3 köy ve 1 mahallede vatandaşların toplu bulunabileceği yerler kapatıldı.

Edirne'de korona virüs tedbirleri kapsamında 3 köy ve 1 mahallede vatandaşların toplu bulunabileceği yerler kapatıldı.


Edirne Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca korona virüs vakası görülen köylerde vatandaşların toplu bulunabileceği yerlerin kapatılması kararı alındı.


Edirne merkeze bağlı Tayakadın köyünde ve Uzunköprü ilçesine bağlı Çöpköy Mahallesi'nde, Kurtbey köyünde ve Balabanköy köyünde korona virüs vakasının tespit edilmesiyle birlikte kıraathane, manav, restoran ve cami gibi vatandaşların toplu bulunabileceği yerler kapatıldı.


Jandarma ekiplerinin sık sık denetimlerde bulunduğu köylerde ek tedbirlerin 14 gün süreceği öğrenildi.

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