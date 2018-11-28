Veterinerler Hıncal Uluç'tan özür bekliyor

Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erdal İlgü, köşe yazarı Hıncal Uluç'u veteriner hekimler hakkında yazdığı yazıdan dolayı kınadı.

Başkan İlgü, yaptığı açıklamada, "25 Kasım 2018 günü köşe yazısında Veteriner Hekimleri rencide eden yazısından dolayı Hıncal Uluç'u protesto ediyoruz. Dünyada ‘Tek Tıp Tek Sağlık' konsepti hakim olurken ülkemizde maalesef bilgisizlik artarak devam etmektedir. İnsan hekimleri ve veteriner hekimler birbirini tamamlayan mesleklerdir. Bunları bilmeden, bir mesleği iyi diğerini kötü göstererek yazı yazmak kimseye yakışmaz. Ancak cehaletin göstergesidir. Kendisinin mesleğimiz hakkında konuşmadan önce araştırma yapmasını önerir, özür beklediğimizi bildiririz" ifadelerini kullandı.