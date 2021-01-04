Yağışlar Meriç Nehri'nin debisini artırdı

Edirne ve Bulgaristan'da etkili olan sağanak yağışlar sebebiyle Meriç Nehri'nin debisi son 4 günde 89 metreküp/saniye artarak, 211 metreküp/saniyeye ulaştı. Trakya bölgesinin Perşembe gününden itibaren zaman zaman kuvvetli olmak üzere ardışık sağanak yağışlara ev sahipliği yapması bekleniyor.

Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşanan kuraklıktan Edirne'den geçen Tunca ve Meriç nehirleri de nasibini almış ve nehirlerdeki su seviyesi dip seviyelere kadar düşmüştü. Kaynağını Bulgaristan'dan alan ve Edirne'den de geçen Meriç Nehri havzasında son 1 ayda zaman zaman etkili olan sağanak yağışlar, Meriç Nehrinin su seviyesini artırmaya devam ediyor.

Artış DSİ verilerine yansıdı

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü nehir debileri verilerine göre Meriç Nehri Kirişhane istasyonunda 31 Aralık 2020 tarihinde saat 10.00'da yapılan ölçümde 122 metreküp/saniye olan debi, bugün 211 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

Bölgede yağış bekleniyor

Edirne bugüne güneşli, ılık ve hafif güneyden esen bahar havasıyla başladı. Meteoroloji verilerine göre, bugün Edirne ve ilçelerinde yağış beklenmiyor. Ancak gece saatlerinden itibaren başlaması tahmin edilen sağanak yağışların Salı sabahına kadar bölgede zaman zaman etkili olması öngörülüyor. Çarşamba günü Edirne ve çevre illerinde yağış beklentisi bulunmazken, Trakya bölgesinin Perşembe gününden itibaren zaman zaman kuvvetli olmak üzere ardışık sağanak yağışlara ev sahipliği yapması bekleniyor.