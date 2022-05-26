Yağışların buğday rekoltesini arttırması bekleniyor

Ulusal Hububat Konseyi'nin bu yılki buğday rekoltesine ilişkin raporuna göre, Türkiye'nin 2022 yılı buğday rekoltesinin geçen yıla göre 17 milyon tondan 20 milyon tona çıkacağı tahmin ediliyor. Edirne Ziraat Odası Başkanı Arabacı, yağışların etkisiyle buğday gelişiminin çok güzel ilerlediğini ifade etti.

Geçen yıl 17 milyon ton olan buğday rekoltesinin bu yıl yüzde 17,6 artışla 20 milyon ton olması bekleniyor. Ulusal Hububat Konseyi'nin raporuna göre 2021-2022 yılı ülke geneline düşen ortalama yağışın 409 milimetre olduğunu ve geçen yıllın verilerinin üzerinde seyrettiği belirtildi. İlk hasadın başlamasına kısa bir süre kala Trakya Bölgesi'nde yağışların etkisiyle bu yılki buğday rekoltesinin daha verimli olması bekleniyor.

Geçen yıla oranla bakıldığında bu kış yağışların güzel geçtiğini söyleyen Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, bölgesel yağışlara bağlı olarak ürünün gelişiminin çok güzel olduğunu aktardı. Verimin bölgesel olarak değişiklik gösterebileceğini belirten Arabacı, 300 kilogram verim alınacak yer olacağı gibi 700 kilogram verim alınacak bölgeler de olabileceğini ifade etti.

Buğdayların başak çıkardığını ve taneyi doldurduğunu aktaran Arabacı, bu aralar görülebilecek yağışların hem ürünün kalitesini, hem de protein değerlerini yükseltmede faydası olacağını söyledi. Yağışlara bağlı olarak verimin de artacağını dile getiren Arabacı, ilerleyen dönemlerde etkili olacak yağmurların da çiftçinin yüzünü güldüreceğine değindi.

"Edirne olarak şanslı bölgeydik"

Geçen yıl Türkiye'de 41 ilde kuraklık olduğunu hatırlatan Arabacı, "Biz Edirne olarak şanslı bölgeydik. Çünkü 41 ilin içerisinde değildik. Geçtiğimiz yıl güzel bir sezon geçirdik. Verim ortalamamız iyiydi. Bu yüzden geçen yılki Türkiye ortalamasına göre belki yine iyi olacağız. Çünkü hasada kısa bir süre kaldı ama alacağımız bir yağışla bile ürün kendini daha iyi besleyebilir ve taneyi daha güzel doldurur. Belki çok iyi de bir verim alabiliriz" dedi.

"Geçen yılın üzerinde bir ortalama bekliyoruz"

Türkiye olarak geçen yıla göre kıyaslama yapıldığında geçen yılın üzerinde ortalama olmasını beklediklerini belirten Arabacı, "Tabi bunu diğer odalarımızda, diğer bölgelerle görüşmek, konuşmak lazım. Ben şu an aldığım duyumlara göre yorum yapıyorum. Ülke genelinde iyi oluruz. Dışa bağımlı ülke olmayız. Ama bunu yapabilmek için de sulanabilir tarımı ve arazileri arttırmamız gerekiyor. Yani barajlarımızı bir an önce bitirip üreticimizi suyla buluşturmamız gerekiyor" ifadelerine yer verdi.