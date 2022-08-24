İhlas Haber Ajansı

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Yakılan Adalet heykelinin yenisi yaptırılarak törenle açıldı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bu yıl Şubat ayında yakılan Adalet heykelinin yeni yaptırılarak törenle açılışı yapıldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bu yıl Şubat ayında yakılan Adalet heykelinin yeni yaptırılarak törenle açılışı yapıldı.


Uzunköprü ilçe merkezinde 4 Şubat 2022 gecesi yakılan Adalet heykelini yenisi yaptırılarak, düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, Adalet Meydanında gerçekleştirilen bir saldırı ile Türkiye'nin gündemi olduklarını hatırlatarak, tahrip edilen Adalet heykelinin yerine daha büyüğünü yerleştirdiklerini söyledi.


Heykel açılış törenine, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, ilçe ve belde belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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