İhlas Haber Ajansı

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Yanlış okula giden öğrenciyi polisler 1 dakika kala sınava yetiştirdi

Edirne’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) geç kalan öğrencinin yardımına Yunus Timleri yetişti.

Edirne'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalan öğrencinin yardımına Yunus Timleri yetişti. Zamanla yarışan polis ekipleri, öğrenciyi sınava 1 dakika kala yetiştirmenin mutluluğunu yaşadı.


Edirne'de YKS öncesi yanlış okula giden bir öğrenciye polis ekiplerinden destek geldi. Polis ekipleri tarafından sınava 1 dakika kala yetiştirilen öğrenci, duygu dolu anlar yaşadı. Koşar adımlarla okula giren öğrenci, polislere teşekkür etti.

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