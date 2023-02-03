Yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı

Edirne'de meydana gelen kazada yaralanan motosikletli kurye hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Edirne Fatih Mahallesi Alparslan Yalkın Caddesi üzerinde meydana geldi.

A.İ. idaresindeki 22 ABU 372 plakalı motosiklet otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kurye hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.