Yaralı baba ve kızı kurtarmak için zamanla yarıştılar

Edirne'de çarpışmanın etkisiyle ters dönen otomobilde sıkışan baba ve kızını kurtarmak için itfaiye ekipleri zamanla yarıştı.

Edirne şehir merkezi Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. S.K'nın kullandığı 22 ABM 979 plakalı otomobil ile N.A'nın kullandığı 22 EN 956 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri metrelerce sürüklendikten sonra ters dönerek durabildi. Ters dönen araçta bulunan sürücü baba ve kızı araçta sıkıştı. Araçta sıkışan baba ve kızı kurtarmak için diğer sürücüler zamanla yarıştı.

Kaza yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yoğun çabasıyla, baba ve kız sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Diğer araç sürücüsü ve yaralı baba ile kızı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.