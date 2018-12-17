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“Yarını İnşa Et” projesi atölye çalışmaları

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından “Yarını İnşa Et” projesi kapsamında, il genelinde görevli ve projeye gönüllü katılan öğretmenlere 15-16 Aralık 2018 tarihlerinde elektronik ve programlama alanında uygulamalı olarak eğitici eğitimleri verildi.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından “Yarını İnşa Et” projesi kapsamında, il genelinde görevli ve projeye gönüllü katılan öğretmenlere 15-16 Aralık 2018 tarihlerinde elektronik ve programlama alanında uygulamalı olarak eğitici eğitimleri verildi.


Eğitime katılan her öğretmenler 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden 4 veya 5 kişilik gönüllü bir takım oluşturdu. Öğrenci takımları öğretmenlerinin rehberliğinde sağlık, çevre ve enerji, akıllı şehirler gibi konu başlıklarında, çevrelerinde gözlemlediği sorunlara çözüm geliştiren bir proje oluşturacak.


Çalışmalarını tamamlayan öğrenci takımları projelerini TTGV tarafından hazırlanan formlara görsellerle birlikte işleyecek ve web sayfasına eklenmesi için TTGV'ye gönderecek. En başarılı projeler bağımsız bir jüri tarafından seçilerek kamuoyuna açık bir etkinlikle ödüllendirilecek.


Edirne Lisesi bilgisayar-yabancı dil atölyesinde 2 gün süren atölye eğitimlerinin ardından öğretmenlere katılım belgesi verildi.

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