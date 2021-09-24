İhlas Haber Ajansı

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Yasa dışı avcılığa geçit yok: 2 kişiye işlem yapıldı

Edirne’de yasakların devam ettiği günde belgesiz olarak avlanan 2 kişiye idari işlem uygulandı.

Edirne'de yasakların devam ettiği günde belgesiz olarak avlanan 2 kişiye idari işlem uygulandı.


Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kollama ekiplerince, Enez ilçesinde bulunan Gala Gölü'nde çeşitli denetimler yapıldı. Denetimlerde 2 kişinin yasak günde ve belgesiz olarak avlandığını tespit edildi. Yasa dışı avcılıkta vurulan 2 bıldırcına el konulurken, yasak günde ve belgesiz olarak avlanan kişiye idari işlem yapıldı. DKMP Şube Müdürlüğü ekiplerince denetimlerin il genelinde aralıksız devam edeceği belirtildi.

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