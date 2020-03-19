Yaşlılar 'korona virüsü'ne aldırış etmeyince banklar kaldırıldı

Edirne'de korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan tüm duyurulara rağmen vatandaşların özellikle Saraçlar Caddesi'ndeki banklarda toplanması üzerine, caddedeki banklar ve parklarda bulunan banklar, geçici bir süre ekipler tarafından kaldırıldı.

Yapılan tüm uyarılara rağmen özellikle yaşlı nüfusun Saraçlar Caddesi'nde bulunan banklarda toplu halde oturması üzerine, belediye ekipleri yeni bir önlem daha aldı. Kentin en işlek caddesi olan Saraçlar Caddesi'ndeki banklar ile tüm parklarda bulunan banklar ekipler tarafından kaldırıldı. Ayrıca kent merkezinde bulunan bebek bakım ve emzirme kabinleri de geçici bir süre kullanıma kapatıldı.

Bazı vatandaşlar, bankların kaldırılmasına tepki göstererek, oturacak başka yer kalmadığını, evde de canlarının sıkıldığını söylerken, bazı vatandaşlar da bankların kaldırılmasının doğru olduğunu ifade ederek, yetkililerin açıkladığı kurallara uyulması çağrısında bulundu.