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Yaşlılar yağmura ve uyarılara rağmen caddelerde

Edirne’de korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan tüm uyarılara ve sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışa rağmen 65 yaş üstü vatandaşlar caddelerde gezmeye devam etti.

Edirne'de korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan tüm uyarılara ve sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışa rağmen 65 yaş üstü vatandaşlar caddelerde gezmeye devam etti. Yaşlı bir çiftin ise yanlarında bulunan çocukla gezmeleri dikkat çekti.


Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini artırmaya devam ederken, yağışa ve korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar halkın yoğun olarak kullandığı cadde ve parklarda gezmeye devam ediyor.


Kentin en işlek caddesi olan Saraçlar Caddesi'nde çok sayıda 65 yaş ve üstü vatandaşın olduğunu gören polis ekipleri, 65 yaş ve üstü vatandaşların zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları için megafonla uyarı anonsları yapıp, vatandaşları evlerine gönderdi.


Sokakları dolaşan polisler araçlarından megafonla; "65 yaş ve üzeri sevgili hemşehrilerimiz evinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" anonsu yapıldı.


Ayrıca, yaşlı bir çiftin ise yanlarında bulunan çocukla gezmeleri dikkat çekti.

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