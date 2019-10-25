Yaya geçidinde birisi durdu, diğeri vurdu

Edirne'de, yaya geçidinden bisikleti ile geçmek isteyen 12 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, araçlardan birisinin çocuk ve diğer yayalar için durduğu diğer aracın ise durmayıp çocuğa çarptığı ortaya çıktı.

Kaza, Talatpaşa Caddesinde meydana geldi. N.Ö. yönetimindeki otomobil, yaya geçidinden bisikletiyle geçmek isteyen 12 yaşındaki M.D.'e çarptı.

Çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıyan kazada, yaya geçidinde bir aracın durduğu ve yayalara yol verdiği ancak diğer söz konusu aracın durmadığı ve bisikleti ile geçmek isteyen çocuğa çarptığı görüldü.

Kazada yaralanan talihsiz çocuk, olay yerine çağırılan ambulans ile Trakya Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.