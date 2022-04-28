Yayaya çarpıp kaçtı

Edirne'de elektrikli bisikletin çarptığı yaya yaralanırken, sürücü ise olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne Kıyık Caddesi üzerinde bulunan Yedi Yol Ağzı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya elektrikli bisiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yaralanırken bisiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı vatandaş Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.