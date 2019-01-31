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Yem makinesine sıkışan işçi öldü

Edirne’nin İpsala ilçesinde yem karma makinesine sıkışan tarım işçisi hayatını kaybetti.

Edirne'nin İpsala ilçesinde yem karma makinesine sıkışan tarım işçisi hayatını kaybetti.


Balabancık köyünde bir çiftlikte çalışan tarım işçisi Mert Kaner, hayvanlara yem hazırladığı esnada ayağı yem karma makinesine sıkıştı. Sıkıştığı yerden çıkamayan Kaner olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 acil ekipleri sevk edildi.


Mert Kaner'in cesedi otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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