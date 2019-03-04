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Yeni içme suyu hattında ilk eve su verildi

Edirne’de, alt yapı çalışmaları sonrası yeni içme suyu hattı tamamlanan sokakta bulunan dairelere yeni su abonelikleri bağlandı.

Edirne'de, alt yapı çalışmaları sonrası yeni içme suyu hattı tamamlanan sokakta bulunan dairelere yeni su abonelikleri bağlandı. Su verilen ilk daireye misafir olan Belediye Başkanı Recep Gürkan, aile ile birlikte çeşmeden ilk suyu birlikte içti.



Kocasinan Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde bulunan ve yeni içme suyu hattı çalışmaları tamamlanan apartmanlara yeni abonelik bağlantıları yapıldı. Alt yapı çalışmaları tamamlanan sokak üzerinde bulunan Leylak Apartmanı'nda bir aileye konuk olan Belediye Başkanı Recep Gürkan, çeşmeden akan yeni abonelik suyunu bardaklara doldurarak aile üyeleri ile birlikte içti.

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