Yeni mahsul ayçiçeği borsada satışa sunuldu

2021 hasat sezonunun ilk ürünü olan yeni mahsul ayçiçeği satışa arz edilmek üzere Edirne Ticaret Borsası'na (ETB) getirildi.

Borsa üyelerinin katılımlarıyla, sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen salon satışı neticesinde, Çömlekakpınar Köyünden Basri Savaş'a ait bin kilogram ayçiçeği, Lalapaşa Tarım Ürünleri Nakliye İthalat İhracat ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. sahibi Merdin Erkan tarafından 6 bin 247 TL/Kg fiyat üzerinden satın alındı.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ve Meclis Başkanı Fedai Canım üretici Basri Savaş'ı kutlayarak günün anısına Edirne toprağından yapılan Selimiye Camii motifli seramik plaket ile 100 litre mazot hediye etti. Öztürk, “Yeni hasat sezonunun tüm üyelerimize ve üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz” dedi.