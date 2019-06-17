Yeni mahsul buğday ve kanola borsada

Sinanköy'den Bahattin Çağlayan'a ait 11 ton buğday, Engin Zah.Tic.Ltd. Şirketi adına Engin Bahşi ve Zafer Bahşi tarafından 1,476 TL/kg fiyat üzerinden satın alındı.

Sazlıdere köyünden İsmail Kasap'a ait 30 ton kanola, Kurbanlar Tar.Ürn.İnş.İth.İhr.Tic.Ltd. Şirketi adına Oğuz Kurban tarafından 2,027 TL/kg fiyat üzerinden satın alındı.

100 litre mazot hediye edildi

Üyelerin katılımlarıyla gerçekleştirilen salon satışı sonrasında, üretici İsmail Kasap ve Bahattin Çağlayan'a günün anısına ETB tarafından 100 litre mazot hediye edildi.

ETB Meclis Başkanı Fedai Canım yeni mahsul buğdayı ve kanolayı getiren üreticileri kutlayarak bereketli bir yıl diledi.

Edirne Ticaret Borsası Başkanlığından, yapılan açıklamada, “Yeni hasat sezonunun tüm Üyelerimize ve Üreticilerimize hayırlı olmasını diliyoruz” denildi.