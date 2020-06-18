Yeni mahsul kanola Borsa'da

2020 hasat sezonunun ilk ürünü olan Yeni Mahsul Kanola, satışa sunulmak üzere Edirne Ticaret Borsası'na (ETB) getirildi.

ETB Meclis Başkanı Fedai Canım, Meclis Üyeleri Zafer Bahşi, Ahmet Demircan ve Oğuz Kurban ile Borsa üyelerinin katılımlarıyla, sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen elektronik salon satışı neticesinde, Çömlekakpınar Köyü'nden Bülent Baştürk'e ait 4,5 ton Kanola, Kurbanlar Tarım Ürünleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 2.901 TL/kg fiyat üzerinden satın alındı.

ETB Meclis Başkanı Fedai Canım üretici Bülent Baştürk'ü kutlayarak, günün anısına Edirne toprağından yapılan Selimiye Camii motifli seramik plaket ile 100 litre mazot hediye etti.

ETB'den yapılan yazılı açıklamada, “Yeni hasat sezonunun tüm Üyelerimize ve Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz” dedi.