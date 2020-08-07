Yeni mahsul süpürge teli Borsa'da

2020 hasat sezonunun ilk ürünü olan yeni mahsul süpürge teli satışa arz edilmek üzere Edirne Ticaret Borsası'na (ETB) getirildi.

Borsa üyelerinin katılımlarıyla, sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen salon satışı neticesinde, Karakasım köyünden Erkan Çakır'a ait 85 kilogram süpürge teli, Borsa üyesi Şenol Kuzu tarafından 14,52 TL/Kg fiyat üzerinden satın alındı.

ETB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferudun Çatalçekiç ve Meclis Üyesi Erkan Posta, salon satışı sonrasında üretici Erkan Çakır'ı kutlayarak günün anısına Edirne toprağından yapılan Selimiye Camisi motifli seramik plaket ile 100 litre mazot hediye etti.