Elektrik şebekesinin bulunmadığı noktalarda güneş enerjisiyle aydınlatma özelliğine de sahip yeni nesil duraklarda cep telefonu ve tabletler için de şarj dolum noktası yer alıyor.

Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Edirnelileri yeni nesil duraklarla buluşturmak için durak yenileme çalışmalarına devam ediyor. Yolcuların beklentilerine cevap vermeyen eski duraklar, yeni nesil duraklarla değiştiriliyor. Modern bir dizayna sahip olan yeni nesil duraklar çevreye olan uyumuyla da dikkat çekiyor. Yolcuları bilgilendirici panoların da yer aldığı duraklar aynı zamanda şeffaf ve kolay temizlenebilir bir özelliğe sahip.

Yenileme çalışmaları sonucunda durakların yüzde 75'inin modern hale getirildiğini ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Edirne'ye yakışır çağdaş görünümlü duraklarda aynı zamanda elektrik şebekesinin bulunmadığı noktalarda güneş enerjisi ile aydınlatma özelliği bulunmakta. Duraklarda ayrıca cep telefonu ve tabletler için de şart dolum noktası yer alıyor. Yeni duraklar Edirnemiz için hayırlı olsun. Kentimiz için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.