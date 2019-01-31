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Yeni yılın ilk toplantısı Edirne'de

Trakya Kalkınma Ajansı’nın, Ocak Ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Başkanlığında Edirne’de gerçekleştirildi.

Trakya Kalkınma Ajansı'nın, Ocak Ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Başkanlığında Edirne'de gerçekleştirildi.


Edirne'de bir restoranda düzenlenen toplantıya Tekirdağ Valisi ve Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yıldırım, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Kırklareli İl Genel Meclis Başkanı Saffet Üresin, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Kalkınma Kurulu Başkanı Turhan Altıntel ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin katıldı.


Bir önceki toplantıda alınan kararların görüşülmesinin ardından toplantı, Genel Sekreter Mahmut Şahin'in gündemi arz etmesiyle başladı. Toplantıda 2018 yılı faaliyet raporu görüşüldü ve yayınlanmasına yönelik karar alındı. Ardından Genel Sekreter'in 2019 yılında mal ve hizmet alımlarındaki yetki sınırları belirlendi. Toplantı dilek ve temennilerin iletilmesi ile sona erdi.

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