Yer gök palamut: Tanesi 100 TL'den satılıyordu bugün 3 tanesi 100 TL

Geçtiğimiz haftalarda tanesi 100 TL'den satılan palamut balığı, bugün ise 3 tanesi 100 TL'den satılıyor.

Karadeniz'e kıyısı olan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada'ya açılarak ağlarını bırakan balıkçılar, limanına kasalarca palamutla döndü. Sabah saatlerinde araçlara yüklenen balıklar, Edirne'de balık tezgahlarını şenlendirdi. Geçtiğimiz haftalarda tanesi 100 TL'den satılan palamut balığı, bugün ise 3 tanesi 100 TL'den satışa sunuldu. Edirneli vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde palamut balığına yoğun ilgi gösterdi. Bereketli geçen av nedeniyle hem balıkçılar hem vatandaş büyük sevinç yaşadı.

Yer gök palamut balığı

Edirne Balık Pazarı balıkçılarından Yusuf Çimen, denizde palamut bolluğu yaşandığını belirterek, “kasalar dolusu palamut çıkıyor. Yer gök palamut balığı. Bolluk devam ederse 10 gün içinde 20 liraya kadar fiyatların düşeceğini tahmin ediyoruz” dedi.