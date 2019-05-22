“Yeşil Kod” topluma hizmet uygulaması projesi

Proje ile öğretmen adaylarının fakülte binası ve bahçesinde yer alan bitki ve ağaçları daha yakından tanıyabilmeleri ve bilgi seviyelerinin artırılması amaçlandı. Proje kapsamında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencileri Buğra Ateş, Cem Civekoğlu, Gürkan Ateş, Hakan Turan, Muhammed Talha Türk, Tuncer Kocaöz, Yunus Koşar ve Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı 4. sınıf öğrencileri Asya Yılmaz, Burcu Şahin ve Nida Özel tarafından Mehmet Akif Ersoy Eğitim binası içerisinde ve bahçesinde yer alan bitki ve ağaçların isimleri tespit edildi. Tespit edilen her bir bitki ve ağaç için internet ortamında dijital içerik ve bu içeriğe ulaşmayı sağlayan karekodlu etiketler oluşturularak, binada ve bahçede bulunan bitki ve ağaçların üzerine yerleştirildi. Bu sayede Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğretmen adayları ve fakülteye ziyarete gelen misafirlerin akılı telefonları aracılığıyla “Yeşil Kod” logolu ve karekodlu etiketin bulunduğu bitki ve ağaçlar ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmaları sağlandı.