“Yeşil Trakya ve sıfır atık projesi” konulu seminer gerçekleştirildi

Çevre temizliği ve doğanın korunması konusunda sosyal farkındalık oluşturmak bilinciyle hareket eden ve sıfır atık konusunda örnek çalışmalara imza atan Trakya Üniversitesi'nde, Eğitim Fakültesi Sıfır Atık Projesi Komisyonu tarafından "Yeşil Trakya ve Sıfır Atık Projesi" konulu çevrim içi seminer düzenlendi.

Moderatörlüğünü Doç. Dr. Meltem Acar Güvendir'in yaptığı, konuşmacı olarak Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ve Çevre Mühendisi Tuba Doğru'nun yer aldığı "Yeşil Trakya ve Sıfır Atık Projesi" konulu seminer öncesinde Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Levent Vural, seminerin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Seminerde açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Trakya Üniversitesi'nin sıfır atık konusunda bugüne kadar ne gibi çalışmalar gerçekleştirdiği konusunda bilgi verdi.

Moderatör Doç. Dr. Meltem Acar Güvendir, sıfır atık konusunda gelecek nesillere temiz bir dünya bırakabilmek adına kişilerin hayatlarında ne gibi değişiklikler yapması gerektiğine dikkat çekerek, özellikle eğitim fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerinin bu anlamda önemli bir misyona sahip olduğunu vurguladı. Doç. Dr. Meltem Acar Güvendir ayrıca öğrencilerin gün içinde tükettiği plastik şişeleri en aza indirebilmek amacıyla her birime arıtıcı cihazların konulması gerektiğini ifade etti.

Çevre Mühendisi Tuba Doğru konuşmasında sıfır atık projesinin ne olduğu, nasıl başladığı, Trakya Üniversitesi'nin bu konuda neler yaptığı ve gelecekte ne gibi çalışmalar yapılabileceğinden bahsetti.

Seminer, izleyiciler arasında yer alan Doç. Dr. Levent Vural, Doç. Dr. Musa Uludağ ve Prof. Dr. Muhlise Coşkun Ögeyik'in önerilerinin ardından dilek ve temenniler ile son buldu.