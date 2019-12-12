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Yeşilköy'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Yeşilköy’de bulunan tek katlı bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yeşilköy'de bulunan tek katlı bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayda, bir ev kullanılamaz hale geldi.


Edilen bilgiye göre Keşan'a bağlı Yeşilköy'de tek katlı bir evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Sahibi tarafından sadece mutfak olarak kullanılan evde, gece saat 03.00 sıralarında başlayan yangın, kısa sürede evin çatısını sardı. Yangının haber verilmesi üzerine köye Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri geldi. Alevlere müdahale eden itfaiye erleri köydeki diğer evlere sıçramadan yangını kontrol altına alabildi.


Yangının söndürülmesinin ardından, yangının başladığı ev ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

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