Yetiştiriciler, koçlarını teslim aldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan sürü iyileştirme amacıyla düzenlenen proje kapsamında AGEM tarafından şartları tutan 121 yetiştiriciye koçları teslim edildi.

Dağıtıma, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Darcan, Edirne İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şenol Günday ile yetiştiriciler katıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Günday, “Bakanlığımızın daha önce de uyguladığı bir proje. Umarım önümüzdeki yıllarda da devam eder. ‘Sürüleri İyileştirme Projesi' adı altında koç değişimi oldu. Tabii bunun şartları vardı. 100 - 250 tane küçükbaş hayvanı olanlar bu projeden faydalandı. Yaklaşık 500 küçükbaş hayvanı olan yetiştiricilerden de ‘bana neden verilmedi' şeklinde eleştiriler alıyoruz. Koçlar belirlenen kriterler kapsamında verildi. Faydalanamayanlar yetiştiriciler de umarım bir dahaki yıl alır. Geçen yıl alanlar bu yıl alamadı. Bu sene 121 tane koç dağıtıldı. Koç, ırkın değişmesi için de çok önemli. Güzel bir proje, inşallah önümüzdeki yıllarda da devam eder" dedi.

Daha sonra hak sahiplerine koçlar teslim edildi.