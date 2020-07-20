Yıkılacak Gazi İlkokulunun ismi başka okula verilecek

Edirne Gazi İlkokulunun ‘riskli yapı' olarak tespit edilmesinin ardından okulun kapatılmasına ve ‘Gazi' isminin yaşatılması için bir diğer okul olan Yusufhoca İlkokulunun isminin Gazi İlkokulu olarak değiştirilmesine karar verildi.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünün İnşaat ve Emlak Hizmetleri Biriminin talebi doğrultusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünün incelemesiyle kent merkezinde bulunan Gazi İlkokulu binası ‘riskli yapı' olarak tespit edildi.

Okulun yıkılacak olması nedeniyle, Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrenci Yerleştirme Komisyonu tarafından Gazi İlkokulunun kayıt alanındaki adresler, okula yakın mesafede bulunan ve sınıf mevcutları az olan Yusufhoca İlkokulu, Fevzipaşa İlkokulu ve Kurtuluş İlkokulu kayıt alanlarına dahil edilerek öğrencilerin adreslerine yakın gidecekleri okullar planlandı.

Umurbey Mahallesindeki öğrenciler, Yusufhoca İlkokulunda, Meydan Mahallesindeki öğrenciler ise Kurtuluş, Yusufhoca ve Fevzipaşa İlkokullarında eğitim hayatına devam edecek.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünün İnşaat ve Emlak Hizmetleri Birimi tarafından düzenlenen inceleme raporunun da yer aldığı okulun kapatılması ile ilgili bilgilendirmeler Milli Eğitim Bakanlığına gönderildi.

Milli Eğitim Bakanlığının okulun kapatılmasının uygun olduğu kararının Edirne Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmesinin ardından, Gazi İlkokulunun isminin yaşatılması amacıyla isminin Yusufhoca İlkokuluna verilmesi ile ilgili karar alındı. Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, yaşanan süreç ile ilgili açıklamalarda bulundu.