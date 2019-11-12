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Yılbaşı öncesi 12 varil kaçak içki ele geçirildi

Edirne’nin Uzunköprü İlçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçtan bin 620 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edirne'nin Uzunköprü İlçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçtan bin 620 litre kaçak içki ele geçirildi.


Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde yapılan kontrollerde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda (12) varil yaklaşık bin 620 litre yapma şarap ele geçirildi. Ekipler sahte içki ve malzemelere el koydu, şüpheli Y.K hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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