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Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 76.3 olarak açıklandı

Edirne İl Sağlık Müdürü Uzm.

Dr. M. İshak Yıldırım, Edirne'de yoğun bakım doluluk oranının yüzde 76.3 olduğunu açıkladı.


Bazı basın yayın organlarında yer alan 'yoğun bakımda boş yatak yok' iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Yıldırım, Edirne Valiliği koordinasyonda alınan ek tedbirlerle birlikte yoğun bakım doluluk oranının yüzde 76.3 olduğunu ifade etti. Yoğun bakım hizmetlerinde herhangi bir aksama olmadığına dikkat çeken Yıldırım, sürecin üstün gayretle sorunsuz devam ettiğini anlattı.

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