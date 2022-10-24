İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yol kenarına atılan izmarit yangın çıkardı

Edirne’nin Keşan ilçesinde yol kenarına atılan sigara izmariti yangına sebep oldu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yol kenarına atılan sigara izmariti yangına sebep oldu. Kuru otların bulunduğu alanda başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Keşan-Edirne arasındaki karayolu üzerindeki otluk alanda yangın meydana geldi. Atılan bir sigara izmaritinin neden olduğunu düşünülen yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.


Bölgedeki diğer alanlara sıçramadan kontrol altına alınan alevler kısa sürede söndürüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.