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Yol üzerinde fuhuş pazarlığına polis engeli

Edirne’nin Keşan ilçesinde şehir içi ve ve şehir dışı yol kenarlarında yapılan fuhuş pazarlığına karşı Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

Edirne'nin Keşan ilçesinde şehir içi ve ve şehir dışı yol kenarlarında yapılan fuhuş pazarlığına karşı Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.


Edinilen bilgiye göre 30 Eylül Pazartesi günü, sivil ve resmi ekipler ile söz konusu yerde denetim yapan polis, araçları fuhuş için durduran ve pazarlık yapan kişilerin tespit edilmesi üzerine, yolda beklemekte olan şahıslara karşı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesinde yer alan önleyici polislik kapsamında “Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket etmek” suçundan 153 TL cezai işlem uyguladı.


Aynı zamanda bahsi geçen yerde duran sürücülere de GBT kontrolü yapıldı. Ekiplerce araç ve şahısların trafik yönünden olumsuzluklarıyla alakalı gerekli cezai işlemler uygulanarak şahıslar bulundukları yerden uzaklaştırıldı.


Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, denetimlerin bundan sonra da sık sık yapılacağı kaydedildi.

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