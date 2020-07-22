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Yola çıkan başıboş tay, trafiği birbirine kattı

Edirne’de bir anda ortaya çıkarak trafiği birbirine katan tayı yakalamak isteyen vatandaşlar, her yolu denemesine rağmen tayı zapt edemedi.

Edirne'de bir anda ortaya çıkarak trafiği birbirine katan tayı yakalamak isteyen vatandaşlar, her yolu denemesine rağmen tayı zapt edemedi.


Edirne'de trafik yoğunluğunun en fazla olduğu Londra Asfaltında bir anda araçların arasına girerek trafiği birbirine katan tay sürücülere zor anlar yaşattı. Çevredeki vatandaşlar arabaların arasına girerek tayı yakalamaya çalışırken kaçan tay bu kez de, araç trafiğine kapalı olan Saraçlar Caddesinde vatandaşların arasına girdi.


Çevredekileri şaşkına çeviren tay, yine araçların arasına girerek trafiğin aksamasına neden oldu. Trafiği birbirine katan tayı, yakalamak isteyen vatandaşlar her yolu denemesine rağmen tayı zapt edemediler.



Şaşkın bakışlar altında çevreden uzaklaştı


Çevredekilerin şaşkın bakışları altında sağa sola koşturan tay daha sonra bölgeden uzaklaştı.

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